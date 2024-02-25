Osman Zeki Korkmaz: 'Üçüncü bölgede sonuçlandırmada sorunlar yaşadık'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini ancak üçüncü bölgede yakaladıkları atakları sonuçlandırmada sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osman Zeki Korkmaz, “Hafta boyunca hazırlandığımız tüm senaryolarla karşılaştık. Birkaç oyuncunun sahadaki pozisyonunda ve rollerinde değişiklikler yaptık. 3 hücum oyuncusuyla maça başladık. Buradaki ana amacımız, Beşiktaş’ın en belirgin kullanabileceğimiz tarafı, baskı yapma sorunu var. İşte bu anlarda oyunu hızlandırarak hem enine hem dikine birinci bölgeden hızlı çıkıp, ikinci bölgede bulacağımız pozisyonlarla 5 kişiyle hücum edecektik. İlk yarı boyunca Ali yaşar ve Mendy ile pek çok an yakaladık. Fakat üçüncü bölgede sonuçlandırmada sorunlar yaşadık. Yediğimiz kontraların hem fiziksel hem zihinsel faturaları oluyor. Atağı sonuçlandırmadığınızda 60-70 metrelik koşuyla geri koşmanın gerekiyor. Zihinsel faturası da motivasyon kaybı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Sorun, ceza sahası koşuları ve final paslarındaydı”

İlk yarıda hem alan oluşturmada hem pozisyon almada İstanbulspor’un daha iyi olduğuna dikkat çeken Korkmaz, ”Sorun, ceza sahası koşuları ve final paslarındaydı. Hızlı şekilde oyunun yönünü değiştirmemiz gerekirken, merkezde yaptığımız top kayıpları sonrasında gol yedik. Üst düzey futbolda takip size temas etmeden maksimum 2 saniyeniz vardır. Jackson 3. saniyeyi zorladı ve gol yedik. 2-0’dan da sonra heyecanlı maç oldu ama memnun değilim. Orada oyun kontrolden çıkmıştı. Bu hafta boyunca hücum üretmeye odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca takımın ortaya koyduğu performanstan dolayı Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun prim dağıtacağını da sözlerine ekledi.