Osmaneli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Osmaneli Stadyumunda düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Saat 10.00’da başlayan kutlama törenleri Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet yönetimi ilan edilmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlanan bir milli bayramdır. 1925 Yılında çıkartılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaktadır. Her yıl 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tarihinde olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil ilan edildi.29 Ekim geleneksel törenlerle ve şenliklerle kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in onuncu yılında kutlamaların yapıldığı, 29 Ekim 1933’de bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ufuklara bakıp “Benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” demiştir. Bu duygu ve düşünlerim ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam ederken, öğrencilerin yaptığı resmigeçit ile sona erdi.

Osmaneli Stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Emniyet Müdür vekili Komiser Bünyamin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş,İl Genel Meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.