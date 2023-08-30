Osmaneli 'de 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları çerçevesinde şehitler için dua edildi

Bilecik’in Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm şehitler için mevlit okundu.

Osmaneli İlçesi’nde gerçekleştirilen kutlama programlarının ardından, Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte şehitler için mevlit okundu. Büyük Taarruz sırasında Yunan askerleri ile savaşarak şehit olanlar için Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz sırasında Yunan askerleri ile savaşmak için bölgeye gelen 9 Türk askerinin, top atışı sonrası bu bölgede şehit olduğunu söyledi. Kaymakam Ünal, yaptığı konuşmada, “Bölgede mezarı bulunan Akçakayalı şehit Mustafa Çavuş’un yakınları geçtiğimiz yıl gelerek buralarda dedelerimizin mezarları var biz bulduk sizlerin destekleriyle buraları düzenleyelim ve burada bir program yapalım dediler. Bizde belediye Başkanımızın, Akçapınar köy muhtarımızın ve köylülerimizin destekleriyle geçen yıl tüm şehitlerimizin ruhuna ithafen İlçe müftülüğümüzün personelleri tarafından Kuranı Kerim, Mevlidi şerif okundu ve dualar edildi. Bu yılda İlçemizdeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından Akçapınar köyü 9 mezarlar mevkine gelerek bu yıl 2. Sini düzenlediğimiz programa katıldık. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Akçapınar köyü 9 mezarlar mevkiindeki programa, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutanı teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile Akçapınar köyü ve Akçakaya köy sakinleri katıldı.