Osmaneli, 'Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle' güzelleşiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokaklar Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle güzelleşiyor.

Osmaneli, 'Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle' güzelleşiyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sokaklar Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle güzelleşiyor.

Osmaneli’nde tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda alt yapıdan üst yapıya, dış cephelerden dükkân tabelalarına, kaldırım düzenlemelerinden cadde sokak iyileştirmelerine kadar yenileyerek daha modern, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirildi. ’Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle bölgelerdeki tarihi evlerin dış cepheleri yeniden restorasyon yapılarak, tarihi yapıları yaşatıldı ve turizme kazandırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı