Osmaneli Belediyesi bir ödül daha aldı

Osmaneli Belediyesi bir ödül daha alarak başarılarına yenisini daha ekledi.

Osmaneli Belediyesi bir ödül daha aldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Osmaneli Belediyesi bir ödül daha alarak başarılarına yenisini daha ekledi.

Osmaneli Belediyesi, Kent & Başkan Ödülleri’nde bin 400 belediye arasında yapılan oylama ile ödüle layık görülen belediyeler arasında yer aldı. Kayseri’de düzenlenen ödül törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i temsilen Çevre Müdürü Sabri Yılmaz katılarak ödülü takdim aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Osmaneli Belediyesi yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle takdirleri ve ödülleri toplamaya devam ediyor.