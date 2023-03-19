Osmaneli Belediyesi haftalık olağan toplantısını yaptı

Osmaneli Belediyesi, haftalık olağan toplantısını Belediye Başkanı Münür Şahin öncülüğünde gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi tarafından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen haftalık olağan toplantısında ilçede yapılan projeler değerlendirildi. Başkan Şahin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Belediye yöneticilerimizle yaptığımız haftalık toplantımızda Osmaneli projelerini değerlendirerek süreçler arasındaki iletişimi en iyi seviyede tutmaya ve yatırımları süratle tamamlamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kurduğu genç ve yetenekli yöneticiler ve kadrolarla en kaliteli hizmet ve yatırımları en az maliyetle ve en kısa sürede yapmaya büyük önem veriyoruz. Çoğu yatırımı kendi yönetici ve çalışanlarımız ile gerçekleştiriyoruz böylece maliyetlerimizde yüzde 50, 60 aşağıya çekiyor. Bazen bu oranı çok daha yukarıya çeken belediyemiz birçok yatırımını bu şekilde gerçekleştiriyor. Yapımı devam eden atölyelerini geri dönüşümünden sağladığımız malzemelerle ve kendi çalışanlarımız ile gerçekleştiren belediyemiz bu konuda da örnek belediye oluyor. Osmaneli, birçok yatırımını bu yöntemle gerçekleştirmeye devam ederken halka beklentilerinin üzerinde hizmet sunmayı sürdürüyor” dedi.