Osmaneli Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Osmaneli Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı belediyenin geçici binasında yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü. Açılış konuşması yapan Başkan Şahin, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gündemin birinci maddesinde encümen üyeleri seçildi. Yapılan oylamada AK Parti’de Yalçın Yağız ve Mustafa Çakıcı 7 kabul ve 5 red oyu sonrası daimi encümen oldu. Gündemin ikinci maddesi gereği İhtisas Komisyonları üyeleri seçimi yapıldı. Yapılan oylamada AK Partili Yalçın Yağız, Mustafa Çakıcı, Özden Garip, İYİ Partiden Ahmet Akdaş, Ümit Korkmaz komisyon üyeleri oldu.

İmar Komisyonu üyeliklerine ise AK Parti’den Yalçın Yağız, Mustafa Çakıcı, Özden Garip, İYİ Partiden Orhan Dinç ve Naci Sönmez seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde ’Faaliyet Raporu’nu okunurken, rapor 7 kabul oyu ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi gereği denetim raporu okundu ve değerlendirildi. Beşinci maddede eski akaryakıt istasyonu için yapılan güncelleme değerlendirildi. Başkan Münür Şahin tüm meclis üyelerine teşekkür ederek Osmaneli’nde birlik ve beraberlik içinde çok daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.