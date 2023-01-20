Osmaneli Belediyesi projesinin yapımı hızlandırıldı

Osmaneli Belediyesi’nin "Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Doğal Yaşam Alanı" projesinin yapımı hızlandırıldı.

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde hayırsever iş insanı destekleri ile Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastahanesi yanında başlanılan, “Araştırma ve Uygulama Laboratuarı ve Doğal Yaşam Alanı” projesinin yapımı hızlandırıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, muhtarı, sivil toplum örgütleri ve Osmaneli halkının katıldığı törenle temeli atılan tesisler bir ay içinde yükselmeye başladı.

Başkan Şahin, proje ile ilgili, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi için inşa edilen ’Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı veDoğal Yaşam Alanı’ projesi’ ile bilimsel alanda bir çok çalışmanın yapılacağı, insan ve hayvan sağlığı ve de doğa için değerli bir yatırım olacak. Aynı zamanda sağlıkta AR-GE merkezi gibi olacak. Projenin hızla ilerlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.