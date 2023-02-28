Osmaneli Belediyesi yeni binasında hizmete başladı

Osmaneli Belediyesi deprem yönetmeliğine uygun olmayan binasından yeni yerine taşındı.

Osmaneli Belediyesi,1967 yılında Necati Özdurgut’un Belediye Başkanlığı döneminde yapılan belediye binasını deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan yeni binaya taşıdı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu belediye binamızı yeni yaptığımız Şehit İlhan Kiraz Parkı ve İş Merkezinde 2’nci kata taşıdık. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve riskli olan belediye binamızı ve yanında yer alan prefabrik ek binamızı ve yine deprem yönetmeliğine uygun olmayan iş hanını mart ayı içinde yıkarak inşallah yeni belediye binamızın inşaatına başlayacağız. Yeni yapacağımız 4 katlı belediye binamız Osmaneli Konakları görünümünde tarihi dokuya uygun ve ilçemizin önümüzdeki en az 100 yılında hizmet verecek güçte ve güzellikte olacak. Allah çıktığımız bu yolda da yardımcımız olsun. İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Çok kısa sürede yeni binamızı da yapacağız”

Başkan Şahin 1 yıl gibi kısa sürede Şehit İlhan Kiraz Parkı ve İş Merkezinde inşaatı tamamlayan belediye çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Hafta sonunda iki gün içinde taşınma işini gerçekleştiren değerli çalışanlarımızın gayreti her şeyin üstünde, Allah tüm personelimizden razı olsun. Çok kısa sürede yeni belediye binamızı da hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.