Sağlık Bakanlığınca Osmaneli Belediyesine 1 ambulans hibe edildi.

Anahtarı teslim alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hasta nakilleri ve cenaze taşıma işlemlerinde yaşanan aksaklıklar ve özellikle köylerde oluşan hasta nakil ve cenaze taşıma problemleri nedeniyle belediyemizin ihtiyacı olan ambulansımız Sağlık Bakanlığımız tarafından hibe edildi. İlçemize hayırlı olsun. Her daim vatandaşlarımıza hizmet için var olacağız” ifadelerini kullandı.