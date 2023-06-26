Osmaneli Belediyespor U-13 takımı 9-0 kazandı.

Osmaneli Belediyespor U-13 takımı, Güşeşspor ile gerçekleştirdiği mücadeleyi büyük bir üstünlükle tamamlayarak 9-0’lık galibiyet elde etti.

Attıkları gollerle üstünlüğünü ortaya koyan futbolcular, hem takım oyunuyla hem de bireysel becerileriyle takdir topladılar. Başkan Şahin, maç sonrasında takımı ziyaret ederek futbolcuları tek tek tebrik etti. Oyuncuların gayretlerini ve mücadele ruhunu takdirle karşılayan Başkan Şahin, başarılarının devam etmesi için onlara destek sözü verdi. Aynı zamanda, takımın teknik ekibine de özverili çalışmaları için teşekkür etti ve gelecekteki maçlarda da başarılar diledi.

Osmaneli Belediyespor U-13 takımı, bu önemli galibiyetle birlikte ligdeki çıkışını sürdürüyor. Başkan Şahin’in tebrikleri ve motivasyonuyla daha da güçlenen futbolcular, birlik ve beraberlik içinde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.