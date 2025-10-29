Osmaneli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'inci Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.
Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Hükümet Konağı önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile Ankara caddesinden Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar sloganlar atarak bayramı kutlarken hep bir ağızdan marşlar söylendi.
Fener alayı yürüyüşüne; Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.