Osmaneli'de Cumhuriyetin 100'ncü yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Osmaneli de de coşkuyla kutlandı.

Osmaneli ilçe stadyumunda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahinin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yılına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in onuncu yılında kutlamaların yapıldığı, 29 Ekim 1933’de bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ufuklara bakıp “Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor; hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kaymakam Ünal’ın konuşmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerin verilmesiyle Kutlama programı resmi geçit töreninin ardından Cumhuriyetin 100.’ncü yıl kutlamaları çerçevesinde Kaymakamlığın, belediye başkanlığının ve ilçe esnafının destekleri ile 100 kişiye 100. yıl anısına çekiliş yapıldı. Yapılan çekilişin ardından ilçe stadyumdaki program sona erdi.