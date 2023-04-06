Osmaneli de depremzede öğrenciler ve aileleriyle birlikte iftar yaptılar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi okul aile birliği tarafından düzenlenen programda, deprem bölgelerinden gelen öğrencilere ve ailelerine iftar yemeği verildi.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı bölgelerden Osmaneli ilçesine gelen depremzede vatandaşların barınma ve diğer ihtiyaçları kaymakamlık, belediye ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanırken, Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi okul aile birliği de depremzede öğrenciler ve aileleri için iftar programı düzenledi. Sakarya nehri kenarında çay bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul müdürleri, depremzede öğrenciler ve aileler katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak, depremzede öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal, deprem bölgelerinden gelen vatandaşları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Depremzede vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanlarında olabilmek adına bugün de iftarı bir vesile kılalım dedik. İlçemizde Eğitim ve Öğretim gören öğrenci kardeşimiz ile ve aileleriyle tanışmak istedik. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede Öğrencilerimiz ve aileleri ile iftarda bir araya geldik. Biz, onları misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada yaşayan hemşerilerimizle, sizlerin her zaman yanınızdayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bu iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Depremzede öğrenciler ve aileler ise okul idaresinin misafirliğinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Kaymakam Yüksel Ünal’a, okul müdürüne, okul aile birliğine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.