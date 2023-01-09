Osmaneli'de doğaya yatkın çocuklar için özel proje geliştirildi

Bilecik’te doğaya yatkın olan çocukların kendilerini tanımaları ve farkındalık oluşturmaları için özel proje geliştirildi.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Üretirken Dünyayı, Tüketirken Kendini Koru Projesi” adlı orijinal çalışma doğaya yatkın olan öğrenciler tarafından hayata geçirildi. Osmaneli Hisarcık Beşevler İlkokulunda öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilen bu proje, organik tarımı destekliyor ve öğrencilerde farkındalık oluşturuyor. Okul bahçesine hurma ağacı dikimi ile etkinlik son bulurken öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.