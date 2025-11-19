Osmaneli'de kaçak tütün operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. KOM ekiplerince tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı faaliyetlerini önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ilçede tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 800 kilogram açık tütün ile 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.