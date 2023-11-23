Osmaneli'de Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Osmaneli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü salonunda 24 düzenlenen turnuvanın final maçında, Nilüfer Hatun Teknik ve Anadolu lisesi öğretmenleri Osmaneli İlkokulu öğretmenlerini 3-1 yenerek galip oldular. Dereceye giren takımın kupalarını maç bitiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş takdim etti.