Osmaneli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı.

Belediyeye ait etkinlik salonundan gerçekleşen toplantıda mevcut Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fevzi Şen, başka bir aday çıkmadığı için yeniden başkan seçildi. Programa Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya, protokol üyeleri ve Osmaneli esnafı katıldı.

Toplantı sonunda Fevzi Şen’e başarılar dileyen Başkan Vekili Akkaya, “Şu ana kadarki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum bundan sonrada görevini hakkıyla yerine getireceğini biliyorum. İlçemize hayırlı olması diliyorum” dedi.