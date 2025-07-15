Osmaneli karpuzu hak ettiği değeri buluyor

Osmaneli’nin coğrafi işaretli ürünü olan karpuz hak ettiği değeri görmesi için Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile önemli bir adım atıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor. Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, Osmaneli Belediyesi konuya el attı. Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya gelerek karpuzun pazarlama, fiyatlandırma ve üretici desteği konularında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının, hem üreticiye destek hem de ürünün pazar değerinin artırılması açısından önemli olduğu belirtildi. Toplantıda, Tarım Kredi Kooperatifi’nin alım garantisi, lojistik destek, fiyat istikrarı ve pazarlama desteği gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Torun, Osmaneli Karpuzu’nun hem ekonomik hem kültürel bir değer taşıdığına dikkat çekerek, "Artık üreticimiz alın terinin karşılığını alacak. Osmaneli Karpuzu yalnızca tarlada değil, pazarda da hak ettiği yere ulaşacak" dedi.