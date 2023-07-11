Osmaneli karpuzu hasat için gün sayıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki çiftçiler, 50 bin dönüm araziye ekibi yapılan karpuzun hasadı için gün sayıyor.

Bilecik il genelinde yıllık 70 bin ton gibi ciddi bir karpuz üretiminin yaklaşık 32 bin 500 tonluk bölümünü üreten Osmaneli’nde hasat için gün sayılıyor. Yapılacak hasat öncesi tüm üreticilere istedikleri fiyattan alıcı bulmasını dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli İlçemizin tarımda en çok tercih edilen ürünü karpuz, havaların yağışlı geçmesi nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren belediyemiz haline girecek. Karpuzun, M.Ö. 1550 yıllarında Mısır Nil vadisinden getirilerek topraklarımızla buluştuğu rivayet olunur. O dönemden günümüze kadar Osmaneli Karpuzu bölgemizde ününü koruyan ve bereketli topraklarımızın verdiği tatla tercih edilen en önemli ürünümüzdür. Osmaneli, Türkiye’nin 3’üncü büyük nehri Sakarya’nın içerisinden geçtiği, yine ilçemiz sınırları içinde Karasu, Göynüksuyu ve Göksu ile birleştiği verimli topraklara sahip Bilecik ilinin Antalya’sı olarak nitelenen tarım kenti olarak da bilinir. Turizm, sanayi alanlarında da önemli bir merkezdir ilçemiz. Bu yıl iklim şartlarından dolayı geciken karpuz hasadı artık önümüzdeki günlerde başlayacak. Osmaneli Belediyesi Toptancı Halimiz karpuz için hazır. Alıcıların ve üreticilerin buluşacağı ve onların huzuru rahatı için her önlemi aldık. Allah hayırlı bir sezon, çiftçilerimiz ve alıcılar için bol kazanç nasip etsin diliyoruz" dedi.