Osmaneli'nde 'Pes' dedirten görüntü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine yeni yapılan ve açılışı daha yapılmamış parka zarar verenlere büyük tepki geldi.

Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yeni yapılan parktaki oturma gruplarının tahtalarını sökenler, yedikleri çekirdekleri ve yiyecekleri yerlere atanlar, kapalı olan otopark alanına girmek için bordür taşlarını sökenler büyük tepki gördü. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, görüntülerini paylaştığı bu duruma tepki göstererek, "Yeni parkımızı açmadan zarar verenler Osmaneli halkına ihanet ediyor. Yeni parkımız yanına yaptığımız otopark alanında araçlarını bordürlere çıkarak park edenleri, oturma gruplarının tahtalarını sökenleri, yedikleri çekirdekleri ve yiyecekleri yerlere atanları kınıyoruz. Bu davranışları yapanlar sadece belediyeye zarar vermiyor, Osmaneli halkına ihanet ediyor. Çok yakında tüm alanları kamera sistemiyle izleyecek duruma geliyoruz. Unutmayın kamu malına zarar vermenin bedeli hukuken ağır" dedi.