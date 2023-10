Osmaneli'nde 4 çiftçiye 10 bin 500 adet marul fidesi dağıtıldı

TAKİP ET

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Özel İdare ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, seracılık yapan 4 çiftçiye Kışlık Sebze Projesi kapsamında 10 bin 500 adet kıvırcık marul fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen, sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, çiftçilerin maliyetinin azaltılması, projesi kapsamında Bilecik İlinde ve Osmaneli ilçesinde de yüzde 50 hibe ile yetiştiricilere marul fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtılan marul fidelerinin çiftçilere teslim eden Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, her daim çiftçilerin yanında olduklarını dile getirdi. Kaymakam Ünal “Devletimiz üreticilerimizi desteklemeye devam ediyor. Bugün ilçemizde seracılık yapan 4 çiftçimize 10 bin 500 adet marul fidesi dağıtmak için buradayız. Üretimi artırma adına yapılan Projeler Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel idaresinin destekleriyle yürüttüğümüz projeler sayesinde sebze üreticilerimizin yüksek verimli çeşitlerle karlı bir üretim yapmalarını sağlamak ve alternatif ürünlerle karlılıklarını artırmalarını temin etmek için böyle bir proje uygulama koydu. Yeter ki çiftçilerimiz üretsinler. Biz çiftçilerimizin her daim yanındayız. Her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Projemiz önce çiftçilerimize sonra memleketimize hayırlı ve bol kazançlı olsun’ ifadelerine yer verdi.

Dağıtılan marul fidesini almaya gelen uzun yıllar ilçede seracılık yapan çiftçi Yusuf Kaba ise, destekte bulunan bütün kurumlara teşekkür ederek, İlçe Tarım Müdürlüğünden almış olduğu destekler sayesinde daha karlı ve kaliteli üretim yaptığını belirtti.