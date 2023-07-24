Osmaneli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin anında müdahale etmesi sonuncu büyümeden kontrol altına alındı.

İlçe bağlı Camikebir Mahallesi Azapdere mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline Osmaneli Orman İşletme Şefliği, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına anında müdahale ekipler çalışmalarına başlarken Osmaneli Belediyesine ait 3 kepce, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile destek verdi.

Daha sonra yangını haber alan çevre il ve ilçelerden de arozözler gelerek çalışmalara destek verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 hektar alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner ve İl Jandarma Komutan Vekili Hüseyin Özen, bölgeye gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.