Osmaneli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli İlçesin de Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş Türk bayrağı ile marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü.

Bilecik’in Osmaneli İlçesin de Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş Türk bayrağı ile marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü.

Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüş için Hükümet Konağı önünde toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla İlçe merkezinde kilometrelerce marşlar eşliğinde tekrardan Hükümet Konağı’na kadar marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayrağı taşıdı.

Hükümet Konağı önünde vatandaşlara hitap eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Öncelikle Sayın Kaymakamımızın selamlarını ileterek sözlerime başlamak istiyorum Sayın Kaymakamımız bu akşam fener alayı yürüyüşümüzde aramızda yok çünkü resmi bir programa katılmak üzere Bilecik ilimize gitti diyen Başkan Şahin “Türk bayrağının şeklini ve rengini şehitlerin verdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. İşte bu bayrak, bize üzerinde yaşadığımız, esenlikle, özgürlükle ve hürriyetle gezebildiğimiz bu toprak parçasını vatan kılmıştır. Bu vatanın üzerinde hep birlikte akşamın bu saatinde bizi bir araya getirme şuuruyla bir millet haline getirmiştir. Bu milletin bir asırdır emek verdiği ve geleceğine siz çocukları için daha güzel gelecekler hazırlaması için emek veren bir büyük bir devleti geleceğe taşımak için işte bu Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde ve gönül coğrafyamızda bizlerle bu mutluluğu paylaşan bütün vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen fener alayına Belediye Başkanı Münür Şahin, Kurum müdürleri, Siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı