Osmaneli'nde fırınlara denetim

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki fırınlar zabıta ekiplerince denetlendi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti. Başkan Şahin, "Denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Esnafımızın uyarıları dikkate aldıklarını görüyoruz. Hijyen kurallara uyan tüm esnafıma teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.