Osmaneli'nde geleneksel tek kurşun ve trap atış müsabakaları yapıldı

Osmaneli Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen geleneksel tek kurşun ve trap atış müsabakaları yapıldı.

Tüm şehitlerin anısına düzenlenen geleneksel ’Avcı Bayramı’ coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda 2 bin sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bu yıl müsabakalarda 40 metre pet şişe kategorisi, 55 metre hedef atışı, 90 metre gonk ve 35 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Avcı, düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskûn mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Avcı, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır" dedi.

Başkan Avcı "30’cusunu düzenlemiş olduğumuz Avcılık ve Atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda dereceye giren ve şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atış müsabakalarına, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti başkanları, Bilecik, Eskişehir, Bursa, İstanbul ve birçok avcılar kulüplerinden davetliler ve avcılar katıldı.