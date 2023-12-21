Osmaneli'nde kadın futbolunda iş birliği

1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor arasında kadın futbolunda iş birliği yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak kadın futbol branşını faaliyete geçirdiklerini söyledi. Şahin, "Bilecik Kolej Spor’la iş birliği halinde olarak a takım ve altyapılar olmak üzere tüm liglerde faaliyet gösterecek. Bilecik Kolej Spor Başkanı Ebru Diyar ve Teknik sorumlu Ozan Çağrı Gül ile tüm detaylar konuşulup en kısa sürede Osmaneli’nde kadın futbol takımımız faaliyete başlayacak" dedi.