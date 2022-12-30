Osmaneli'nde Laboratuvar Tesisi temel atma töreni

Osmaneli’nde Laboratuvar Tesisinin ve “Doğal Yaşam Alanı” projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi hayvan barınağı ve hayvan hastanesi yanına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yapılacak olan ve finansmanı iş adamı Doğan Zaimoğlu tarafından karşılanacak Laboratuvar Tesisi’nin temelini ve “Doğal Yaşam Alanı(çiftlik)”projesinin temeli atıldı.

Törende konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Hayvan barınağı ile başladığımız, işadamı Doğan Zaimoğlu’nun destekleri ile kurduğumuz hayvan hastanesi yanına yine aynı işadamımızın destekleri ile Laboratuvar Tesisimizi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz ve Osmaneli Belediyesi olarak kuruyoruz. Yine aynı alanın yanına Doğal Yaşam Alanı (çiftlik) projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu alanda doğal park, at çiftliği, at biniş parkuru, büyük baş hayvan çiftliği, kanatlı hayvan çiftliği, diğer yabani ve evcil hayvanat bahçesi yer alacak. Çocuklarımızın doğal yaşamı tanıması ve örnek hayvancılık açısından çiftçilerimiz için çok değerli olacak örnek bir projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Kızılkaya ise hayata geçirilecek olan projelerin çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, tesislerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edip memlekete hayırlı olmasını diledi.

Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi gibi deneysel çalışan birimlerin yararlanacağı laboratuvarın temel atma töreninde konuşan Rektör Beydemir ise, yapılan iş birliklerinin önemine vurgu yaparak Başkanı Şahin ve hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Beydemir, “Haziran 2020’de kurduğumuz tıp fakültemizin, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye gelmiş olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bilindiği üzere Sakarya Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin eğitimlerine geçtiğimiz yıl başlamalarını sağladık. Yaptığımız çalışmalar ve yine ilimizin iş insanlarının desteği ile bu eğitim öğretim döneminde tıp fakültesi öğrencilerimizin kendi fakültelerinde eğitimlerine devam etmelerini sağladık. Bugün burada temelini atacağımız laboratuvarımızla da özellikle tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz ve fen fakültemiz gibi deneysel çalışan birimlerimizi bir adım daha ileriye taşımış olacağız. 400 m² kapalı alan üzerine inşa edilecek laboratuvarımız, özellikle akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına ve öğrencilerimizin eğitimlerine büyük katkı sağlayacaktır. 2023 mart ayı içerisinde hizmete açmayı planladığımız bu tesis, ülkemizin sağlık ihtiyacına yerli ve milli çözümler bulunmasında, AR-GE faaliyetlerimizdeki kalitenin yükselmesinde önemli bir misyon üstlenecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak yapımına başlanacak olan projelerin temeli atıldı.

Tören sonrası hayvan hastanesini ziyaret eden heyet, kısırlaştırma faaliyetlerini yapan veterinerlerle görüşerek bilgi aldı. Törene katılan protokol doğal yaşam alanında 500 adet meyve ağacı toprakla buluşturdu.

Temel atma törenine, Bilecik Valiliği Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.