Osmaneli'nde Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçeyi ilgilendiren 4 maddenin ele alınarak görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, tüm meclis üyelerine, oturumu izleyenlere, basına ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, 2014-2019 döneminde Osmaneli için çok güzel çalışmalar yapan ve eserler kazandıran meclis gibi bu döneminde de yeni meclisin birlik ve beraberlik içinde ilçeye değer katmasını diledi.