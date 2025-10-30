Osmaneli'nde spor şöleni coşkusu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrenciler için düzenlenen Spor Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

BOsmaneli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Spor Şöleni, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek ve spora olan ilgilerini artırmak amacıyla çeşitli spor branşlarında gösteriler ve yarışmalar düzenlendi.

Programa Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler farklı spor dallarında hünerlerini sergilerken, tribünleri dolduran aileler de çocuklarına alkışlarla destek verdi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, sporun çocukların hem bedensel hem de ruhsal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak "Spor, gençlerimizin enerjisini doğru yönlendiren, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren en güçlü araçlardan biridir" dedi.