Osmaneli'nde toplu iftar programı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarları, bu yıl havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı büyük organizasyon ile bir toplu iftar düzenlendi.

Osmaneli Belediyesince Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aliler için her gün düğün salonunda iftar yemeği veriyor. Ayrıca ilçedeki hayırsever iş insanlarının destekleri ile gelenek haline gelen her hafta 1 mahallede iftar yemeği bu sene havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı verilmedi. Toplu iftar programı 4 mahalle yerine büyük organizasyon ile 1 seferde toplu iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Yüksel Ünal, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili adayı Halil Eldemir, Belediye Başkanı Münür Şahin, komşu ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayı münasebetiyle; birlik, beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen, iftar yemeğinde Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İftarın ardından Belediye Başkanı Münür Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili adayı Halil Eldemir ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı tarafından yapılan konuşmalarda Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.