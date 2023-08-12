Osmaneli'nde Yaz Akşamları Konser Günleri devam ediyor
Osmaneli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği devam ediyor.
Osmaneli Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği devam ediyor.
Etkinliğin 4. haftasında yerel sanatçı Yavuz Çakmak ve orkestrası yer aldı. 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı’nda halkla buluşan Yavuz Çakmak unutulmaz bir gece yaşattı. Aynı zamanda Osmaneli Belediyesi Sinema Günleri de devam ediyor. Yaz akşamlarını halka dolu bir şekilde yaşatan Osmaneli Belediyesi vatandaşlardan memnuniyet topluyor.