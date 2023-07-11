Osmaneli'nde yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Osmaneli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi tarafından organize edilen ve yüzlerce öğrencinin faydalanacağı yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.

İlçe Stadyumunda gerçekleştiren açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış programında bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaz spor okulların da yüzlerce öğrencinin faydalanacağını söyledi. Başkan Şahin, “Yetenekli ve kabiliyetli gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak, güçlü bir alt yap oluşturmak maksadıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi olarak bizler açtığımız spor okullarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl vurgulanan spor okullarının açılısını gerçekleştirdik. Biz istiyoruz ki okulların tatil olduğu bu dönemde ne kadar çocuğumuz ve gencimiz varsa, bu çocuklarımızın ve gençlerimizin hepsi gelsinler spor merkezlerinde sportif aktivitelere katılsınlar, hem kendi zihinsel gelişimlerini tamamlasınlar hem de orada güzel arkadaşlıklar oluştururlar ve yeni eğitim öğretim dönemine sağlık ve huzur dolu bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarla antrenörlerimiz nezaretinde atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, karate, satranç, tekvando, tenis, voleybol, gibi birçok branşlarında spor okullarında eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, eğitim öğretim dönemini tamamlayıp yaz dönemini spora ayıran öğrencilere teşekkür etti. Eğitim öğretim sürecinde yaşanan yoğunluğun spor ile deşarj olunacağını, öğrencilerin sporla çok güzel bir hayata tutunacağını vurgulayan Ünal, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilinde zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli branşlarda kursların açılmasını sağladık. Yaz Okulu Kurslarında yüzlerce öğrencimiz uzman eğitimciler eşliğinde katıldıkları branşların inceliklerini öğrenecek, doyasıya eğlenecekler. 2023 Yaz Okulu Kurslarının çocuklarımız ve gençlerimiz için faydalı olmasını diliyor yaz spor okullarımızın açılışı ilçemize, gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından minik sporcular tarafından gösteriler yapıldı, spor branşları tanıtıldı.

Törene; Kaymakam Yüksel Ünal Belediye Başkanı Münür Şahin Gençlik Spor İl Müdür vekili Çağlar Bozkıran, siyasi parti başkanları ve sporcular katıldı.