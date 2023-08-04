Osmaneli'nde yeni projeler hayata geçecek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ile müftülük tarafından ortak yapılacak projeler ele alındı.

Osmaneli'nde yeni projeler hayata geçecek
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye ile müftülük tarafından ortak yapılacak projeler ele alındı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile İl Müftüsü Ali Erhun, ilçede iki kurumun ortaklaşa yapacakları projeler hakkında fikir alışverişi yaptılar. Kur’an kursu ve Hafızlık Okulu, Osmanlı Camii, Anadolu Selçuklu Camii projelerinin bir an önce hayata geçmesi için gerekli çalışmalara başlayan ikili, ardından yatırımların yapılacağı alanlarda inceleme yaptılar.

Başkan Şahin, ilçeleri yapılan 3 projenin önemine değinerek, "Yapılacak olan çalışmalar için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, desteklerimiz sizinle olacaktır" dedi.