Osmaneli'ne yapılacak olan projeler görüşüldü

İstanbul’daki bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri Osmaneli’ne gelerek, burada yapabilecekleri projeler hakkında Belediye Başkanı Münür Şahin’e bilgi verdiler.

Geçmiş dönem AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı olan Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz, İstanbul Tokat Vakfı Başkanı gazeteci Salih Tanrıverdi, Avrasya Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Özdemir bir takım ziyaretler için Osmaneli’ne geldi. Osmaneli’nin tarihi yerlerini gezen heyet, ardından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye meclis üyesi aynı zamanda Engelliler Derneği Başkanı Özden Karip de hazır bulundu. Heyet, belediye ile birlikte proje yapımı için önerilerini aldı, projelerin olgunlaşması için çalışma grubu oluşturuldu.