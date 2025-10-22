Osmaneli'ne yeni parklar ve spor alanları kazandırılıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, çocuklar ve sporcular için yeni yaşam alanları kazandırılıyor.

Osmaneli Belediyesi, ilçeye 6 yeni park, 4 halı saha ve modern spor alanları kazandırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tekke Tepesi, Kilise, İstasyon Altı, Tekonun üst bölgesi, Eski Mezarlık üstü ve Anadolu Selçuklu Çocuk Parkı’nda oyun grupları tamamen yenilenirken, zemin düzenlemesi yapıldı ve güvenlik amacıyla tel çitler inşa edildi. Eski Toki, Şehit Osman Er Çocuk Parkı ile Osmaneli İlkokulu yanında üç yeni halı saha hizmete açıldı. Tekonun üst bölümünde yapımı tamamlanan bir halı saha ise kısa süre içinde sporseverlerin kullanımına sunulacak. Osmaneli Anaokulu yanına ve Lefke Kale yolu üzerine yeni bir çocuk parkı yapımına başlandı. Oyun gruplarıyla donatılacak park, çok yakında tamamlanarak çocukların hizmetine sunulacak. Ayrıca Beşevler Spor Kompleksi, yürüyüş yolları, halı sahası, çocuk parkı ve kamelyalarıyla kısa süre içinde bölge halkına hizmet verecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Çocuklarımız güvenle oynasın, gençlerimiz spora buluşsun diye çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.