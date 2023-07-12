Osmaneli'nin geleceği için yeni su kaynaklarını aranıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin geleceği için yeni su kaynaklarını aradıklarını söyleyerek, "İlçemizin kuruluşundan bu yana kullanılan su kaynaklarını tekrar devreye almak suretiyle gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem almak için büyük enerji harcıyoruz" dedi.

Başkan Şahin, yaptıkları çalışmalarla hem yeni su kaynaklarını aradıklarını hem de buldukları çok kaliteli olan tarihi su kaynakları ekonomik olarak da halka katkı sağladıklarını belirtti. Şahin, "Bilecik genelinde merkez ve ilçeler için iki konu çok önemli. Bunlardan birincisi ’Karasu Projesi’ ekonomik ömrünü tamamlaması ve artık suyun yeterince ihtiyacı karşılayamaması İkinci önemli konu ise; Bilecik genelinde toplanan çöplerin Kızıldamlar’da vahşi depoda stoklanması. Ayrıştırma, bertaraf etme enerji ve gübre üretmek üzere kurulan tesisin henüz verimli bir şekilde çalıştırılamamasının oluşturduğu sorunlar. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin kuruluşundan bu yana kullanılan su kaynaklarını tekrar devreye almak suretiyle gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem almak için büyük enerji harcıyoruz. Çok kaliteli olan tarihi su kaynaklarımız ekonomik olarak ta halkımıza katkı sağlayacak. Osmaneli ilçemizin çok değerli Balaban suyunu çeşmelerimize bağlıyoruz. Gece çalışmalarını yerinde incelediğimiz kaynağımızdan güzel sonuç aldık. Osmaneli’nde özellikle meşhur Balaban suyumuzu tarihi Lefke çarşımızda ve parklarımızda halkımızın kullanımına tarihi çeşmelerimizle sunacağız. Yine yarımda özellikle zeytin bahçelerimiz için çok önemli olan sulama projemizi hayata geçirmek için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflediğimiz su için arıyoruz, buluyoruz ve daha fazlası için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.