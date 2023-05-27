Osmaneli'nin köylerinde Hıdırellez şenlikleri devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde geleneksel Hıdırellez şenlikleri hafta sonları da devam ediyor.

Osmaneli’nin köylerinde Hıdırellez şenlikleri hafta sonları da devam ediyor. Çerkeşli ve Avdan köylerinde yapılan Hıdırellez kutlamalarında katılımcılara şifalı pilav ikram edildi. Etkinlikte konuşan Çerkeşli köyü muhtarı Mustafa Metin, Hıdırellez şenliklerinin geleneksel olarak her yıl kutlandığını söyledi. Şenlikte birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının güçlendiğine şahit olduklarını belirten Metin, "Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şenliklere katılan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise, “Hıdrellezler Türk milletinin bin yıllık örf ve âdetidir. Hıdrellez etkinlikleri milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekiştiği günlerdir. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, milletimizin misafirperverliğinin en güzel sergilendiği günlerdir. Bizler de bugünde vatandaşlarımız ile birlikte olmanın gururunu yaşadık. Çerkeşli köyünde gördüğümüz misafirperverlikten dolayı başta köy muhtarlarımıza ve köy halkına teşekkür ediyorum” dedi.

İznik mehteran takımının gösterilerinin ardından katılımcılara pilav, ayran, helva ve meyve ikram edildi. Düzenlenen Hıdırellez şenliklerine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il genel meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.