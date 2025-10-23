Osmaneli'nin yıllardır devam eden içme suyu problemi çözüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıllardır süren içme suyu problemi, belediyenin hayata geçirdiği kapsamlı proje ile sona erdi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İlçede zeytin üreticileri ve vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir içilebilir su kaynağı bulunurken, eski asbestli hatlar tamamen yenilenerek modern sistemle entegre edildi. Yapılan yeni su deposu ise mevcut depolarla bağlantılı şekilde çalışacak ve ilçenin su depolama kapasitesi 3 bin ton artırıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, projenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yatırımla hem vatandaşlarımızın hem de üreticilerimizin su ihtiyacını uzun yıllar güvenli şekilde karşılayacağız. Osmaneli için tarihi bir adım attık" dedi.