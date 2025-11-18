Osmanelispor ve Gençlerbirliği için sezon başladı
Osmanelispor ve Gençlerbirliği 2025-2026 sezon açılışı gerçekleştirildi.
Osmanelispor ve Gençlerbirliği 2025-2026 sezon açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreni Osmaneli İlçe Stadyumu’nda düzenlendi. Törene Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un yanı sıra Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’de katılım sağladı.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, genç sporculara başarı dileğinde bulundu. Başkan Torun, "Yeni sezonda ilçemizin iki değerli kulübü Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliği’ne başarılar diliyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz de katılarak, Osmaneli Belediyespor Kulübü’nün 2025-2026 sezonunda mücadele edecek genç sporcuların yanında olduklarını belirtti ve sporculara başarılar diledi.
Tören, genç sporcuların tanıtımı ve sezon hazırlıklarının paylaşılmasıyla sona erdi.