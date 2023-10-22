Osmangazi Badminton takımının şampiyonluk sevinci

Osmangazi Belediyespor Badminton sporcuları katıldıkları turnuvada 5 şampiyonluk elde ederek büyük başarı kazandı.

Osmangazi Badminton takımının şampiyonluk sevinci
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Osmangazi Belediyespor Badminton sporcuları katıldıkları turnuvada 5 şampiyonluk elde ederek büyük başarı kazandı.

Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan Badminton Büyükler İl Birinciliği müsabakalarında Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı fırtına gibi esti. Düzenlenen müsabakalarda Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, tek erkek, tek bayan, çift erkek çift bayan ve karışık çiftler müsabakalarında şampiyon olarak büyük zafere imza attı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, büyük bir başarı elde eden şampiyon sporcuları tek tek tebrik etti.