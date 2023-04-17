Osmangazi BAREM'de bayram hazırlıkları

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Kuaförler Odası işbirliğiyle imzaladığı protokol çerçevesinde OBAM ile ALBAM üyeleri bayram hazırlığı yaptı.

Engelli ve Alzheimer hastası vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hizmet veren Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar öncülüğünde Bursa Kuaförler Odası ile anlamlı bir protokole imza attı. Başkan Dündar, protokol çerçevesinde Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) ile Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi (ALBAM) biriminde kayıtlı üyelere kuaför ve kişisel bakım hizmetlerinin ücretsiz olarak yapılacağını vurguladı.

Ramazan Bayramı öncesi harekete geçen ekipler, kadın üyelerin saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaparken erkek üyelerin ise saç ile sakal tıraşlarını büyük bir özenle uyguladı. Kendilerine verilen hizmetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren ALBAM üyelerinden 89 yaşındaki Ülker Bekler, “Bugün burada bütün bakımlarımız yapıldı. Güler yüzlü, tatlı dilli çalışanlar sayesinde günümüz çok güzel geçti. Hepimiz Ramazan Bayramı’na hazırlandık. Bin bir teşekkür devlet babaya. Nice bayramlarımız olsun. Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Bize her anlamda destek veriyor” ifadelerini kullandı.