Osmangazi Belediyesi 'iftara 5 kala' yanınızda

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ‘iftara 5 kala’ projesi ile her gün ilçenin farklı noktalarında bin kişiye iftarlık ikramında bulunuyor.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı saha birimi ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftara yetişemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. ‘iftara 5 kala’ projesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu pekiştiren ekipler, her gün Ulu Camii, Kent Meydanı, Osmangazi Metro İstasyonu, Bursaspor Acemler Metro İstasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda hurma, su, sandviç, meyve suyu, ıslak mendilden oluşan kumanya paketi dağıtıyor.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi’nde her gün 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmayarak, İslahiye ile Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. ‘İftara 5 Kala’ projesi ile iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu mübarek ayda hemşehrilerimizin hayır duasını almak gerçekten çok kıymetli. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin” dedi.