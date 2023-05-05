Osmangazi Belediyesi 1 milyon sebze fidesi dağıttı

Ata tohumlarının tarımsal üretimde artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için örnek projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumlarından üretilen sebze fidelerini ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. İlçenin 15 farklı noktasında 1 milyon adet domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi vatandaşlarla buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından ekolojik sisteme uygun sağlıklı ve doğal bir yaşam için hayata geçirilen ‘Ekolojik Yaşam Merkezi’nde üretilen ata tohumlarının fideleri, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Osmangazi Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yetiştirilen ata tohumları ile üretilen domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen fide dağıtımında vatandaşlara sebze fidelerini hediye eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yetiştirilen ata tohumları ile yerli ve milli üretim katkı sağlarken, geçmişin lezzetlerini de geleceğe taşıdıklarını belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak 4 yıl önce başlattıkları yerli ve milli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Yerli ve milli tohumlarımızın gelişmesi, geleceğe taşınması adına Ekolojik Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı da bu yönde bir şuur kazandırmak istiyoruz. Geleneksel ata tohumlarından elde ettiğimiz domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini her yıl Mayıs ayında vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Elde ettiğimiz bu fideler ile tohumun devamlılığını da sağlamış oluyoruz. Bu yıl Osmangazi’nin 15 farklı meydanında toplam 1 milyon fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Aynı zamanda muhtarlarımız vasıtasıyla köy statüsündeki mahallelerimize de bu fideleri gönderiyoruz.” dedi.

Başkan Dündar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki eğitim çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve mahalle muhtarları ile birlikte sebze fidelerini dağıtan Başkan Dündar’a vatandaşlar, milli tarıma desteğinden dolayı teşekkür etti.