Osmangazi Belediyesi, 100 gündür deprem bölgesinde

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 100. gününde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ilk anından itibaren bölgede faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi, yaraların sarılması için 100 gündür özveriyle çalışıyor. 6 Şubat sabahı seferberlik ilan ederek deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarıyla başlattığı yardım faaliyetlerini, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde her alanda sürdürüyor.

Dündar: “Yaraları sarmaya devam ediyoruz”

Deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 6 Şubat tarihinde bölgeye giden belediye ekiplerinin afetzedelerin yaralarını sarmak için gayret gösterdiğini söyledi. Gaziantep İslahiye’de inşa ettikleri 100 hanelik prefabrik kentte yaşamın başladığını ifade eden Başkan Dündar, “6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin üzerinden 100 geçmesine rağmen acımız yüreğimizde ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremlerin ilk gününden itibaren devlet ve millet dayanışmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar, felaketin yaralarının hızlıca sarılmasını sağladı. Devletimizin tüm ilgili kurumları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden itibaren çalışıyor. Deprem sabahı bölgeye ilk giden ekiplerden biri olarak biz de, afetzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve acil insani yardım çalışmalarının ardından farklı noktalarda temizlik, ilaçlama ve hasar tespit çalışmaları ile aşevi hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

6 Şubat sabahı Osmangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin 42 kişilik ekiple başlattığı çalışmaların geride kalan 100 günde 450 kişilik personelle aralıksız devam ettiğini belirten Dündar, “İslahiye’de 15 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz Osmangazi Mahallesi’nde yaşam başladı. İçerisinde cami, okul, oyun parkı, millet kıraathanesi ve bilgisayar sınıfının yer aldığı geçici konutları afetzede vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık. Bu süreç içerisinde bize destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve devlet kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birlikte olmaya ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Rabbim, kimseye bir daha böyle felaketler yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.