Osmangazi Belediyesi başarılı Dijiders öğrencilerini ödüllendirdi

Osmangazi Belediyesi’nin "Dijiders’ Dijital Dershane hizmetinden faydalanan ve girdikleri deneme sınavlarında başarı elde eden öğrenciler yıl boyunca çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.

Osmangazi Belediyesi’nin 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezuna kalan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde ücretsiz dijital eğitim alabilmesi için hayata geçirdiği dijiders projesiyle sınavlara hazırlanan öğrenciler, geçtiğimiz dönem LGS ve YKS’de büyük başarı elde etti. "Dijiders’ Dijital Dershaneye bu yılda Osmangazi’de eğitim gören öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Dijiders programına katılan öğrencilere dönem boyunca ek ödevler ve geniş soru bankası sunularak sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanıyor. Öğrencilere ayrıca 2 haftada bir yapılan deneme sınavlarıyla kendilerini geliştirme imkanı sunuluyor. 2 haftada bir düzenlenen deneme sınavlarında başarı gösteren öğrenciler Osmangazi Belediyesi tarafından eğlence merkezlerine götürülerek gün boyunca eğlence dolu bir geçirmeleri sağlanarak ödüllendiriliyor. Son yapılan deneme sınavında başarı elde eden 8 sınıf öğrencileri ara tatil döneminde bir eğlence merkezine götürüldü. Başarılı öğrenciler burada çeşitli aktivitelere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi.

"Öğrencilerimizi motive edecek bu eğlenceleri yıl boyunca tekrarlayacağız"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın öncülüğünde Dijiders projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü Koordinatörü İsmail Yiğit, "Dijiders ile çocuklarımıza online olarak uzaktan eğitim sistemini kapsayan program, Dijiders’e geçtiğimiz dönem 5 bin öğrencimize hizmet verdik. Dijiders katılan öğrencilerimize 2 haftada bir düzenlenen deneme sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimizi eğlence merkezlerine getiriyoruz. Öğrencilerimizi motive edecek bu eğlenceleri yıl boyunca tekrarlayacağız" dedi.

"Ders anlatımları çok güzel Dijiders’in çok faydasını görmekteyiz"

Dijiders programının derslerinde büyük katkı sağladığını belirten öğrenciler "Dijiders’e sürekli katılıyoruz. Konu anlatımları bize çok yararlı oluyor. Okulda işlediğimiz dersleri tekrar yapmak için kullanıyoruz. Ders anlatımları çok güzel çok faydasını görmekteyiz. Bugünde bizi eğlence merkezine getirip güzel bir gün geçirmemizi sağladılar. Bize bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.