Osmangazi Belediyesi çocuklara doğa sevgisi aşılıyor

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği tiyatro oyunlarıyla çocuklara toprağın, doğanın, ağacın ve tabiatın önemini eğlenceli şekilde anlatıyor.

Çocukların doğayı severek koruması için çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bu kapsamda "Toprak Ana" tiyatro oyunu etkinliği düzenledi. Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın tarafından yazıp yönetilen ‘Toprak Ana’ adlı tiyatro oyunu Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazili çocukların beğenisine sunuldu. "Toprak Ana" tiyatro oyununda çocuklara doğayla daha fazla iç içe olup ona, sahip çıkarlarsa kendi yaşadıkları alanı daha da güzelleştirecekleri öğretildi. Tiyatro oyununu büyük bir dikkatle ve keyifle izleyen çocuklar oyunun sonunda toprağın, doğanın, ağacın ve tabiatın önemini daha iyi anlamış oldu.

"Çocuklara bu yaşlarda doğa bilinci aşılıyoruz"

Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, "Bugün Bursa Fetih Müzesi’nde toprak anayı oynayacağız. Toprak ana kurumuş bir zeytin fidanının yeniden canlanma hikayesi, toprak ana doğanın bir parçası, en çok söylediği sözlerden bir tanesi ben bu dünyaya kin değil sevgi paylaşmaya geldim. Doğayla ne kadar bütün ve iç içe olup onu unutmaz, sahip çıkar ve daha fazla özen gösterirsek kendi yaşadığımız alanı çok daha güzel koruruz. Çocuklara bu yaşlarda doğa bilincini aşılamayı istiyoruz. Çok fazla koşuşturma içindeyiz doğal güzellikleri unutuyoruz. Unuttuğumuz toprağın kokusunu, doğayı, ağacı, tabiatın önemini anlatıyoruz. Çocuklar Toprak Ana oyunun bir parçası, onların istedikleri şekilde ben oyun içinde yönleniyorum. Çocukların doğanın sevgisine sahip çıkmaları gerektiğini anlatıyorum" dedi.

Toprak Ana tiyatro oyununu aileleriyle birlikte büyük bir keyifle izleyen çocuklar bu güzel etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.