Osmangazi Belediyesi engelli bireylere milli maç heyecanı yaşattı

Osmangazi Belediyesi, OBAM (Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi) üyesi engelli bireyleri Türkiye’nin Bulgaristan’la oynadığı milli maça götürerek büyük mutluluk yaşattı.

Osmangazi İlçesi’nin farklı mahallelerinden yüzlerce çocuğu Bursa’da oynanan her Bursaspor maçına götürerek o atmosferi yaşamalarını sağlayan Osmangazi Belediyesi, bu kez hiç milli maçı tribünden izlememiş engelli bireyleri Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Bulgaristan futbol karşılaşması izlemek için götürerek hiç unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağladı.

Maçtan saatler önce Osmangazi Belediyesi’nin engelli bireyleri taşımak için hizmet veren araçlarıyla evlerinden alınan OBAM üyesi engelli bireyler yanlarında refakatçilerle birlikte Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun yolunu tuttu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Milli maçı izlemek için stada giren OBAM üyeleri engelli bireyler için ayrılan alanda Türkiye’nin Bulgaristan ile oynadığı karşılaşmayı izleyerek 90 dakika boyunca A Milli Futbol Takımı’na tezahüratlarıyla destek oldu.

Maç boyunca büyük heyecan ve coşku yaşayan engelli bireyler milli maçı stadyumdan izlemelerini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.