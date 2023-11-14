Osmangazi Belediyesi ilçeyi çiçek bahçesine çeviriyor

Osmangazi Belediyesi 400 bin çiçeği toprakla buluşturarak ilçeyi sonbahar ve kış aylarında güzelleştirecek.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış aylarında daha dayanıklı olan çeşitli türlerdeki kış çiçeklerini ilçe genelindeki parklara, meydanlara ve refüjlere ekmeye başladı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ömrünü tamamlamış yaz çiçeklerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı 400 bin adet hercai, çuha, sıklamen, süs lahanası, krizantem, şeker tabağı, nergis ve şebboy toprakla buluşacak. Birbirinden güzel ve renkli çiçeklerin açması ile birlikte Osmangazi kış aylarında da baharı yaşayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış aylarında da Osmangazi’nin görselliğini güzelleştirmek istediklerini belirterek, “Vatandaşlarımıza rengarenk bir Osmangazi sunmak için ilçenin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı çiçeklerle donatıyoruz. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte ilçemizde kışın da bahar havası esecek” dedi.