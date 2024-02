Osmangazi Belediyesi'nde emekçinin yüzü gülüyor

Osmangazi Belediyesi, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen işçilerin maaşına ek zam yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla belediye işçilerine yapılan iyileştirme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 32 bin 250 TL oldu. Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen imza töreninde büyük sevinç yaşayan belediye işçileri, yeni zammı davul zurnalar eşliğinde meşalelerle kutladı.

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, belediyede çalışan 2 bin 317 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalanan sözleşme sayesinde belediye çalışanlarının en düşük 32 bin 250 TL maaş alması sağlandı.

“Osmangazi Ailesi olarak büyük işler yapıyoruz”

Osmangazi Meydanı’nı dolduran işçilere hitaben konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İnşallah alacağınız ücret yağmur gibi bereketli olsun.” ifadelerini kullandı. Ek zammı vizyon proje Osmangazi Meydanı’nda açıkladıklarını belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi, büyük bir aile ve bu büyük aile sevgi ve kardeşlik, içinde yaşıyor. Bu büyük ailenin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Bu sevginiz 14 Şubat’ta kalmasın, aileniz, arkadaşlarınız arasında daim olsun. Bu sevgimiz artsın ve büyüsün inşallah. Bu sevgi yumağı içinde belediyemizin yaptığı işler Osmangazi Belediyesi’ni bir cazibe merkezi haline getirdi. Osmangazi, bu sevgi ve saygı çerçevesi içinde büyük işler yapıyor. Osmangazi, daha temiz diyorsak bunun sebebi güler yüzlü ve çalışkan arkadaşlarımızdır. Ben emektar çalışanlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum.” dedi.

“Osmangazi güzelse, sebebi sizlersiniz”

Osmangazi’deki 136 mahallenin her sokağında en uç noktaya kadar temizlik, park, bahçe ve proje çalışmalarıyla her yerde hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Dündar, “Osmangazi’nin her karışında emek ve alın terimiz var, biz bugün buraya bu alın terinin karşılığını en iyi şartlarda vermek için bir araya geldik. Türkiye’de nerede bir sıkıntı, afet ve felaket varsa bizler belediye olarak orada oldu ve olmaya devam edeceğiz. Erzincan’da maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 vatandaşımız toprak altında kaldı. Allah, bu kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Bizler hizmet üreterek güzel işler yapıyoruz. Osmangazi bizden memnun, biz de Osmangazi’den memnunuz. İnşallah bu memnuniyeti daha da arttıracağız. Aldığımız karşılığını vereceğiz. Ben inanıyorum ki, sizler berekete inanıp alın terini akıtarak maaşınızın karşılığını alıyor ve bu aldığınız ücretinde bereketini görüyorsunuz. Huzur ve güzelliği başta aileniz olmak üzere belediyemiz ve şehrimizde yaşıyoruz. Bu güzelliği sürdürelim ve bereketimiz artsın inşallah. Belediyemizde en düşük maaş 32 bin 250 lira olarak belirledik. Hayırlı ve bereketli olsun. Osmangazi güzelse sebebi sizlersiniz.” diye konuştu.

“İlklerin ve enlerin belediyesi Osmangazi”

Konuşmasına ‘alın teri ile ıslanan topraklar kurumaz, en çok bolluk ve bereket getiren yağmur da alın teri yağmurudur’ diyerek başlayan Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, “Osmangazimizin yeşilliği, bolluğu, bereketi siz değerli emekçi kardeşlerimizin alın terinden gelmektedir. Bizler içerisinde bulunduğumuz yüksek enflasyondan dolayı sözleşme dönemi olmamasına rağmen her 6 ayda bir Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın kapısını çaldık. Pandemi ve deprem zamanındaki gibi içerisinde bulunduğumuz zor dönemlerde dahi bizler Mustafa başkanımızın işçilerin yüzünü güldüreceğinden yana hiçbir şüphe duymadık. Kendisi de her zaman işçinin yanında yer aldı. Her zaman ve her durumda ilklerin ve enlerin belediyesi olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın bugün sizlere verdiği müjdeden dolayı şahsım, sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da yaptığı konuşmada, “Bugün, emeğiyle çalışan, alın teri döken emekçi kardeşlerimizin sevinç ve mutluluğunu görüyorum. Toplu iş sözleşmesi ek zam protokolü konusunda göstermiş oldukları kadirşinaslık için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlu bir şehir ve güçlü bir ülke hayali ile çalışan değerli emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnsanların huzur ve refahı için çalışan, daha modern bir Osmangazi’nin imar ve inşaatı için ter döken, beraber hizmet ürettiği işçilerin mutluluğu için dertlenen Mustafa Dündar gibi bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ek zam protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi’nin katıldığı ek protokol imza töreninde, belediye işçileri Başkan Dündar’a sevgi gösterisinde bulundu.